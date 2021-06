Trattativa avanzata per il riscatto del difensore, il Milan cerca di strappare un prezzo più basso. Assalto per il giovanissimo esterno.

Il Milan vuole ripartire da Fikayo Tomori. Il difensore inglese, infatti, è ampiamente nei piani rossoneri per la stagione al via il prossimo agosto. La dirigenza del Diavolo è attualmente al lavoro per tenerlo nella rosa a disposizione di Pioli, impegnata tra Serie A, Coppa Italai e Champions League.

Tomori si era trasferito al Milan in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, giocando una buon aprima stagione in rossonero e conquistando l'accesso alla Champions League, mentre il suo club d'origine ha alzato il trofeo ai danni del Manchester City di Guardiola.

Trattativa avanzata per Tomori, come raccolto da Goal: il Milan vuole però pagare meno della clausola rescissoria del contratto, o comunque dilazionare il pagamento. Attualmente il riscatto dell'inglese prevede il pagamento di circa 28 milioni di euro.

Non solo Tomori, comunque per il Milan. I rossoneri sono interessati anche a Tino Livramento, vincitore dell'Academy Player of the year e per questo blindato da parte del Chelsea, che negli ultimi giorni sta ricevendo diverse proposte per il trasferimento del 18enne esterno.

Duttile ala, in grado di giocare anche sulla fascia destra di difesa, Livramento ha un contratto in scadenza nel giugno 2022 con il Chelsea: data vicina dunque, che potrebbe cambiare il corso del calciomercato, a meno di un rinnovo nelle prossime settimane.

Tornando a Tomori, il 23enne non è stato inserito nei pre-convocati dell'Inghilterra e dunque non sarà agli Europei: delusione per il difensore, che sperava di poter almeno entrare nella lista presa in considerazione da Southate per il torneo itinerante oramai imminente.