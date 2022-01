Milan, Tatarusanu positivo al coronavirus: è in isolamento

Primo caso di Covid anche per il Milan che nelle prossime partite dovrà fare a meno di Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato presso il suo domicilio.

Tatarusanu ha sostituito per mesi l'infortunato Maignan tra i pali rossoneri, peraltro con ottimi risultati. Ottima in particolare la prestazione sfoderata dal portiere nel recente derby contro l'Inter.

Adesso però Tatarusanu sarà costretto a restare in isolamento domiciliare finché non si negativizzerà e dunque sarà indisponibile per le prossime gare del Milan.

Pioli, privo anche del giovane portiere Plizzari, ha comunque pienamente recuperato Maignan mentre come vice verrà promosso Antonio Mirante, acquistato a parametro zero proprio per ovviare all'eventuale emergenza alcune settimane fa.