Milan, suggestione Ancelotti: Maldini pensa a lui per l'anno prossimo

Carlo Ancelotti di nuovo al Milan, si può: Paolo Maldini lo rivorrebbe sulla panchina del 'Diavolo', quasi impossibile che resti a Napoli.

Facciamo una premessa: l'attuale allenatore del è Stefano Pioli, considerato l'uomo giusto da cui ripartire per risollevarsi da una situazione di classifica che qualche preoccupazione la crea eccome. Ma come normale che sia, non è detto che il prossimo anno sia ancora lui il tecnico.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Molto, se non tutto, dipenderà dai risultati e se riuscirà a conquistare quantomeno la qualificazione in Europa: in caso di fallimento è facile pensare che le strade si dividano, e in quel caso si aprirebbero scenari impensabili fino a poco tempo fa.

Come riportato da 'Tuttosport', a Milanello è nata una suggestione che ha affinità col passato: Paolo Maldini starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Carlo Ancelotti, reduce dal caos generatosi a dopo l'ammutinamento dei giocatori in seguito al match pareggiato col .

Se il prossimo anno dovesse rimanere al suo posto, il direttore tecnico rossonero potrebbe fare un tentativo con 'Carletto', il cui futuro all'ombra del Vesuvio è a forte rischio: quasi impossibile che resti anche nella stagione 2020/2021, non è certo nemmeno che concluda quella in corso.

Lo spartiacque sarà rappresentato dalla qualificazione agli ottavi di , da conquistare contro il o il all'ultima giornata: qualora non arrivassero i punti necessari per staccare il pass, De Laurentiis potrebbe compiere la scelta estrema di esonerare Ancelotti, che a quel punto sarebbe di nuovo libero.

Per convincerlo, però, bisognerà presentare argomenti validi come una squadra competitiva ed un progetto solido: Ancelotti non ha intenzione di macchiare le otto annate vincenti che lo hanno eletto beniamino dei tifosi e il ritorno si concretizzerà solo se avrà garanzie certe sulla costruzione di una rosa all'altezza, che possa giocarsela per la vittoria con chiunque.

Al momento questa è soltanto un'idea, pronta a diventare qualcosa di più se gli eventi andranno in una determinata direzione. Dopo dieci anni potrebbe essere arrivato il momento di un ritorno di fiamma che avrebbe dell'incredibile.