Milan, Strinic saluta dopo un solo anno: contratto risolto

E’ già giunta al capolinea l’avventura di Ivan Strinic al Milan. E’ stato risolto il contratto che legava il giocatore croato ai meneghini.

Si chiude dopo una sola stagione l’avventura di Ivan Strinic al . Secondo quanto riportato da Sky infatti, è stato risolto il contratto che legava il terzino croato al club rossonero.

Una parentesi sfortunata quella del difensore all’ombra del Duomo, visto che di fatto non è stato mai impiegato in partite ufficiali. A frenare l’ex esterno del è stato un problema cardiaco riscontrato la scorsa estate che l’ha costretto ad un lungo stop.

Nell’agosto del 2018 infatti, a Strinic è stata diagnosticata un’ipertrofia del muscolo cardiaco che l’ha costretto a sospendere temporaneamente l’attività agonistica.

Tornato tra i convocati per la prima volta dopo otto mesi nel gennaio del 2018 in vista degli ottavi di finale di Coppa contro la , il terzino non è poi mai sceso in campo fino al termine della stagione.

Strinic, 32 anni, nel corso della sua carriera ha vestito in Italia anche le maglie di Napoli e Sampdoria. Con la sua Nazionale è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato la al secondo posto ai Mondiali di 2018.