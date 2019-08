Milan, Strinic rescinde: ufficiale la separazione dal club

Ivan Strinic chiude oggi ufficialmente la sua avventura con il Milan. Lo ha comunicato lo stesso club rossonero sul proprio sito.

In attesa di capire se ilpossa effettuare qualche operazione in entrata, la società rossonera pensa anche a sfoltire la rosa.rescinfe infatti consensualmente il suo contratto.

"AC Milan (il Club) comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore Ivan Strinić. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Ivan Strinic era uno dei due terzini sinistri in uscita annunciati da Paolo Maldini qualche giorno fa. Lui ha rescisso il contratto mentre l'altro, ovvero Diego Laxalt, è in cerca di una nuova squadra in questi ultimi giorni di mercato.

Il terzino croato con il Milan non ha giocato nemmeno una partita in campionato. Complice, purtroppo, il problema cardiaco che lo ha messo fuori causa la scorsa stagione. Adesso lui potrà cercare una nuova squadra da svincolato, in totale autonomia.