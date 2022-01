Milan-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Spezia

• Data: lunedì 17 gennaio 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Dopo i due successi convincenti di inizio 2022 contro Roma e Venezia, il Milan vuole continuare il suo inseguimento sui cugini dell’Inter per la vetta della Serie A.

I rossoneri ospitano lo Spezia, reduce dalla vittoria nel derby ligure di domenica scorsa contro il Genoa e galvanizzato da 3 punti che la agevolano per la lotta alla non retrocessione.

L’ultimo confronto tra le due squadre è datato 29 settembre 2021 ed è terminato con il successo del Milan per 2-1. In questo articolo troverete tutte le info sulla gara: dalle formazioni a come seguirla in tv e streaming.

ORARIO MILAN-SPEZIA

La sfida tra Milan e Spezia è in programma lunedì 17 gennaio alle ore 18:30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

DOVE VEDERE MILAN-SPEZIA IN TV

La sfida di campionato Milan-Spezia verrà trasmessa da DAZN. Per assistere al match servirà essere in possesso di una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare il tv a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

MILAN-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, sarà possibile seguire anche in streaming collegandosi da pc fisso al sito della piattaforma o scaricando la relativa app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Stefano Borghi, affiancato da Marco Parolo al commento tecnico, a curare la telecronaca della sfida.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutti i dettagli sulla sfida su GOAL, con la nostra telecronaca sempre aggiornata in tempo reale dalle formazioni ufficiali al triplice fischio.

MILAN-SPEZIA LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

SPEZIA (4-4-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Maggiore, Kovalenko, Gyasi; Verde, Nzola. All. Motta

