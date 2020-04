Milan, senti André Silva: "Tante ragioni per restare all'Eintracht"

André Silva parla del proprio futuro dopo il prestito all'Eintracht Francoforte: "Qui mi trattano bene, mi piacciono la città e i tifosi".

Con la maglia del non è mai riuscito a lasciare il segno dal suo arrivo in , ora André Silva sembra aver ritrovato la propria dimensione in con la maglia dell' Francoforte.

L'attaccante portoghese è arrivato in la scorsa estate nell'ambito di uno scambio di prestiti biennali con Rebic, ai microfoni della 'Bild' ha rivelato le sue intenzioni:

"Qui mi trattano bene. Mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a restare".

Una mossa di mercato ben riuscita da parte di entrambi i club: anche Rebic si è infatti ritagliato un importante spazio nello scacchiere rossonero dopo qualche mese di ambientamento, mentre André Silva ha messo a segno 8 goal e 4 assist in 25 presenze: