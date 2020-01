Milan, idea Robinson per sostituire Rodriguez: Maldini segue anche Hickey

Il Milan per sostituire Rodriguez, partito verso il Fenerbahce, vorrebbe un profilo giovane: Maldini segue Robinson del Wigan e Hickey degli Hearts.

Il grande colpo del mercato di gennaio ha riportato il ad assaporare la vittoria: Ibrahimovic, infatti, è stato già decisivo nella vittoria contro il e ha riportato entusiasmo nel club rossonero, ma il calciomercato dei meneghini non è ancora finito.

Dopo aver concluso la cessione di Ricardo Rodriguez al nella giornata di ieri, il Milan è alla ricerca di un terzino per sostituire lo svizzero in rosa: secondo quanto rivelato da 'Sky Sport', Maldini e Boban avrebbero messo gli occhi su Antonee Robinson del . I dirigenti rossoneri, infatti, vorrebbero sostituire Rodriguez con un esterno giovane da affiancare a Theo Hernandez.

Il Wigan di Robinson è attualmente penultimo in classifica in Championship e l'esterno classe '97 accetterebbe di buon grado di sbarcare in un club con la storia del Milan. Non c'è solo Robinson sui taccuini di Boban e Maldini, ma anche Aron Hickey ha catturato le attenzioni della dirigenza rossonera: l'esterno classe 2002 degli Hearts è considerato un grande talento in patria e anche lui, come per Robinson, sarebbe molto felice di lasciare gli scozzesi per raggiungere Ibra e compagni.