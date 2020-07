Il Milan accelera per il riscatto: incontro con l'agente di Rebic

Importante incontro a Milano tra i dirigenti del Milan e l’agente di Ante Rebic. Occasione utile per parlare anche di Luka Jovic.

Undici goal in ventiquattro partite di campionato, tutti realizzati da metà gennaio in poi. Quello di Ante Rebic è stato un 2020 sin qui da sogno e le sue prestazioni, unite a numeri da bomber vero, hanno convinto il a puntare forte su di lui.

L’attaccante croato è approdato in rossonero la scorsa estate dall’ Francoforte con la formula del prestito biennale e l’obiettivo del club meneghino è quello di rendere adesso quel trasferimento a titolo definitivo.

Come riportato da ‘Sky’, in giornata si sono riuniti presso l’hotel ‘Me’ di Milano Paolo Maldini, Frederic Massara e l’agente del calciatore, Fali Ramadani, per studiare la situazione. Andrà trovato un accordo con il club tedesco per prezzo del cartellino, il tutto sapendo che proprio all’Eintracht quest’anno ha fatto molto bene in prestito André Silva, ma anche che c’è un accordo tra la società di Francoforte e la che prevede che ai gigliati vada il 50% di quanto incassato dalla cessione di Rebic.

La presenza di Ramadani a Milano, rappresenterà inoltre l’occasione per parlare di un altro assistito del potente agente macedone: Luka Jovic. L’attaccante, con un passato proprio all’Eintracht, è reduce da una prima stagione molto deludente al ed il suo nome è stato recentemente accostato anche a quello del Milan.