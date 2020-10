Il Milan progetta il futuro: già si pensa al rinnovo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic non sembra sentire il passare degli anni e a 39 anni è ancora decisivo. Il Milan immagina un futuro ancora con lui in attacco.

Cinque goal in tre partite, dei quali quattro segnati in due sfide di campionato. Zlatan Ibrahimovic sta una volta di più dimostrando che, nonostante le 39 primavere, non solo è un giocatore ancora estremamente integro, ma è semplicemente tra i più forti che ci sono oggi in .

I suoi numeri e le sue prestazioni ormai non sorprendono più e al non solo ci hanno preso gusto nel vivere quella che è diventata una straordinaria routine, ma stanno già pensando di protrarla il più possibile.

I tira e molla del finale della scorsa stagione e le tante voci che lo volevano fuori dal progetto tecnico, adesso sono solo un ricordo e la decisione del club di continuare a puntare sul lavoro di Stefano Pioli, ha di riflesso portato al prolungamento dell’avventura in rossonero di un Ibra che sta dimostrando di essere molto di più che un semplice leader nello spogliatoio.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan sta iniziando a progettare un futuro che vede ancora Ibrahimovic a Milano. Parlare di rinnovo adesso è prematuro, visto che si è solo ad ottobre, ma è evidente che il pensiero di sedersi ad un tavolo per allungare di un altro anno il suo contratto c’è.

Lo stesso campione svedese sa di essere una figura centrale nella sua squadra, come forse mai gli era accaduto prima e questa sensazione gli piace non poco. In caso di ritorno in , il Milan non potrebbe prescindere da Ibra ed il rinnovo diventerebbe un qualcosa di conveniente per tutti, magari anche accompagnato dalla promessa di un ruolo diverso per il futuro.

Il tempo per parlare di un nuovo contratto non mancherà, intanto la possibilità che il fuoriclasse svedese festeggi anche il quarantesimo compleanno con la maglia rossonera addosso si fa sempre più concreta.