Corriere della Sera: rinnovo complicato per Donnarumma col Milan, c'è il Real Madrid

Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan è incerto: il rinnovo sembra una possibilità remota. Spunta anche l'iinteresse del Real Madrid.

Il sta ritrovando certezze in campo, grazie all'arrivo di Ibrahimovic e il nuovo modulo varato da Pioli. Il futuro però sembra ancora tutto da definire. Compreso quello di Gianluigi Donnarumma.

Come riporta il 'Corriere della Sera', il portiere classe 1999 sembra lontano dal rinnovo di contratto. Quello in essere va in scadenza il 30 giugno 2021, tra un anno e mezzo, e gli fa guadagnare oltre 6 milioni di euro.

Le cifre del contratto di Donnarumma sono il doppio rispetto al tetto salariale stabilito dal club. Ragion per cui un prolungamento entro l'estate sembra essere piuttosto remoto.

Intorno al giocatore l'interesse ovviamente non manca. La lo tiene sempre d'occhio, così come fa anche il . Ci sarebbe però un altro club interessato al 20enne rossonero: il Real Madrid.

Al Bernabéu non tutti sarebbero soddisfatti del rendimento di Courtois nell'anno e mezzo fin qui trascorso. E l'ipotesi di sostituirlo con un portiere di prospettiva, ma con un grande presente, tenta non poco i 'Blancos'. Che rimangono alla finestra, aspettando evoluzioni.