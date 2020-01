Il Milan rifiuta l'offerta del Napoli per Rodriguez: torna calda la pista PSV

Il Milan ha rifiutato la proposta del Napoli per Ricardo Rodriguez, che resta però in uscita: si valuta la cessione al PSV.

Priorità alle cessioni in questi ultimi giorni di mercato per il di Boban e Maldini, che stanno studiando la migliore sistemazione in uscita per Ricardo Rodriguez: il giocatore svizzero è corteggiato dal di Gattuso, ma la dirigenza rossonera ha interrotto definitivamente la trattativa.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Diavolo ha infatti respinto la proposta azzurra per il terzino, che resta però in cima alla lista delle cessioni. A questo punto torna calda la pista che porta in , dove il segue da tempo il giocatore.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Il club di De Laurentiis aveva proposto una soluzione in prestito con diritto di riscatto: soluzione poco gradita al Diavolo, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Mentre il diretto interessato aveva accettato l'offerta del , la soluzione più probabile sembra ora quella del PSV, che aveva già messo sul piatto un'offerta per l'acquisto immediato.