Milan, Ricardo Rodriguez in uscita: il Watford sullo svizzero

Ricardo Rodriguez è in uscita dal Milan, bloccato dall'esplosione di Theo Hernandez. In Inghilterra sono sicuri: il Watford è sulle sue tracce.

Il non lavora soltanto in entrata, dopo l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic e la trattativa con la SPAL per Andrea Petagna. I rossoneri lavorano anche alle cessioni e una delle più probabili è sicuramente quella legata a Ricardo Rodriguez, terzino sinistro bloccato dall'esplosione di Theo Hernandez.

In , come riportato dal 'Daily Mail', sono certi dell'interesse del per Ricardo Rodriguez. Il club inglese sta affrontando una stagione molto complicata in Premier League, con il 19esimo posto in classifica ed il recente cambio in panchina, con l'avvento di Nigel Pearson.

Ricardo Rodriguez sarebbe un innesto di lusso in questa situazione e lo svizzero in Premier League potrà riscattarsi dopo due anni abbastanza complicati trascorsi in .

Il terzino svizzero, al contrario dell'anno scorso sotto la guida di Gattuso, non è mai stato titolare in questa stagione né con Pioli e né con Giampaolo. La Premier League lo aspetta...