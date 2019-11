Milan, retroscena allenatore: sondato anche Puel per il dopo Giampaolo

Arriva dalla Francia il retroscena sulla scelta del nuovo allenatore in casa Milan: oltre a Garcia, i rossoneri hanno valutato anche Claude Puel.

Il cambio in panchina non sembra aver dato la scossa che la dirigenza si aspettava: i risultati continuano a deludere l'ambiente e nel frattempo spunta un retroscena riguardante la scelta del nuovo allenatore dopo Giampaolo.

Secondo quanto riferito da 'France Football', la dirigenza del Diavolo ha monitorato da vicino anche il profilo di Claude Puel, allenatore francese classe '61 reduce dalle avventure sulle panchine inglesi di e .

Un nome suggerito in società da Gazidis, che lo ha affrontato diverse volte in Premier League: la coppia Boban-Maldini ha deciso però di virare su un profilo italiano con esperienza in , da qui la scelta ricaduta su Pioli.

Puel è rimasto poi in patria con il nuovo incarico sulla panchina del Saint. Etienne: non solo Garcia dunque, il Milan è stato veramente vicino alla firma di un tecnico francese.