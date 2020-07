Milan stregato da Rebic: si punta all'acquisto a titolo definitivo

Ante Rebic sta per completare il suo primo anno di prestito al Milan, che però vuole interrompere il prestito e comprarlo per 25 milioni.

Ante Rebic ha convinto tutti all'interno del , e ci mancherebbe altro. 10 goal messi a segno fino ad ora, tutti da gennaio in poi, per un giocatore che ha messo un po' di tempo per ambientarsi, ma adesso non si ferma più.

Il giocatore croato è al Milan in prestito biennale con diritto di riscatto ma la società rossonera non ha intenzione di mantenere ancora il giocatore in prestito.

Secondo 'Sky Sport', il Diavolo vuole interrompere il prestito di Ante Rebic ed acquistarlo totalmente fin da subito. 25 milioni l'offerta pronta da consegnare all' , che era proprio la cifra pattuita per il riscatto nel 2021.

Il Milan crede fortemente in Ante Rebic anche con il cambio di allenatore previsto, con Pioli che lascerà posto a Rangnick per la prossima stagione.