Il Milan pesca dal Real Madrid: chiesto Jovic in prestito secco

Dopo Brahim Diaz, il Milan bussa di nuovo alla porta del Real Madrid: chiesto Luka Jovic in prestito. Come vice-Donnarumma spunta Sportiello.

Dovrebbe arrivare nella giornata di oggi l'ufficialità dell'acquisto di Brahim Diaz da parte del : il giovane spagnolo potrebbe non essere l'unico giocatore in arrivo dal , diventato un punto di riferimento sul mercato per la dirigenza rossonera.

'Tuttosport' parla di un interesse a rinforzare l'attacco che non può poggiare tutto sulle spalle del quasi 39enne Ibrahimovic: il profilo perfetto è quello di Luka Jovic, per il quale il Milan ha chiesto il prestito secco.

22 anni, alla ricerca di riscatto dopo una stagione turbolenta sotto l'aspetto personale: il serbo rispecchia i parametri dell'attaccante cercato da Maldini, Gazidis e Massara, tornato di moda dopo le voci risalenti ai tempi in cui Rangnick veniva accostato giornalmente alla panchina milanista.

Ma i desiderata del Milan non si limitano al solo Jovic: la sensazione è che al centro della difesa manchi qualcosa oltre a Kjaer e Romagnoli, considerato che Leo Duarte non convince e Musacchio è in uscita. Nei colloqui con i 'Blancos' è emerso il nome di Nacho, proposto dagli spagnoli ma accolto con freddezza dal 'Diavolo' che sogna il 19enne Wesley Fofana, valutato la bellezza di 30 milioni dal .

Per il centrocampo, oltre a Tonali che a breve sosterrà le visite mediche, si pensa anche al ritorno di Tiémoué Bakayoko: si tratta col sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Capitolo portiere: l'addio di Reina ha lasciato un vuoto nel ruolo di vice-Donnarumma e, dopo l'accostamento a Consigli, Neto e Begovic, ecco spuntare Sportiello dell' .