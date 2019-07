Milan, Rafael Leão arrivato in Italia: domani le visite mediche

Il Milan accoglie la sua nuova punta: il classe 1999 Rafael Leão è sbarcato a Milano e presto effettuerà le visite mediche.

Rafael Leão comincia la sua avventura in e aspetta di essere annunciato dal . L'attaccante portoghese è atterrato a Milano e domani effettuerà le visite mediche di rito.

Dopo di ciò, se tutto dovesse andare secondo i piani, il giocatore del sarà a tutti gli effetti un nuovo attaccante del Milan, firmando un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2024. Il costo del suo cartellino sarà di circa 30 milioni di euro più bonus.

Leão è un attaccante classe 1999, che può fare sia la prima che la seconda punta. Non è chiaro ancora se il Milan lo vede accanto a Piatek o se al posto del polacco (come alternativa), in attesa di un colpo parallelo che potrebbe essere ad esempio Angel Correa (o un tipo di giocatore simile, una seconda punta agile).

Il portoghese arriva dal Lille, dove alla prima stagione in ha fatto registrare 8 goal in 24 presenze. Non male per un 20enne che si affaccia solo adesso ai grandi palcoscenici. Giampaolo saprà sicuramente valorizzarlo al meglio.