Milan, presentata la quarta maglia: il bianco oltre al rossonero

In queste ultime giornate di campionato che delineeranno il bilancio della stagione in chiave Scudetto e Coppa Italia, il Milan si rifà il look: svelata ufficialmente la quarta maglia realizzata in collaborazione con la streetwear label italiana Nemen, prima volta in assoluto per il club meneghino con un fashion brand.

Dotata di un tessuto ingegnerizzato che la rende leggerissima e performante, questa maglia presenta una sorta di linea di rottura con la presenza sfumata del colore bianco, visibile in gran quantità sia sulla parte superiore del colletto che in quella inferiore rispetto allo sponsor. Bianco è interamente anche lo stemma societario mentre, nel mezzo, compare l'intramontabile trama del rossonero. Da segnalare anche il ritorno delle strisce uniformi in termini di larghezza.

Puma

Il Fourth Kit sarà utilizzato dalla prima squadra maschile e femminile in questo weekend, in occasione delle rispettive sfide di campionato contro Bologna ed Empoli.