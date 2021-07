Milan-Pro Sesto dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita la Pro Sesto a Milanello per la prima amichevole della stagione. Tutto sul match da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

MILAN-PRO SESTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Milan-Pro Sesto

Data: 17-07-2021

Orario: 17.00

Canale tv: Milan TV

Streaming: Milan TV, YouTube, App ufficiale Milan.

Prima uscita dell'anno per il Milan di Stefano Pioli che si prepara alla stagione 2021-2022, quella del grande ritorno in Champions League dopo otto anni di assenza.

Il 'Diavolo' riparte dal secondo posto dello scorso campionato conquistato alle spalle dell'Inter campione d'Italia.

I rossoneri ospitano a Milanello (sede del ritiro estivo) la formazione della Pro Sesto, quest'anno diciassettesima nel girone A di Serie C.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Milan-Pro Sesto: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO MILAN-PRO SESTO

Milan-Pro Sesto, in programma sabato 17 luglio, si disputerà a Milanello con calcio d'inizio previsto alle ore 17.00. La partita si svolgerà a porte chiuse.

Milan-Pro Sesto verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Milan TV, il canale tematico dedicato ai rossoneri è disponibile sia su Sky che su DAZN.

Sarà possibile assistere a Milan-Pro Sesto anche in diretta streaming grazie a DAZN collegandosi al portale ufficiale attraverso pc o notebook o in alternativa utilizzando l'applicazione disponibile per smartphone e tablet.

Si potrà vedere la partita di Milanello anche sul canale YouTube del Milan e sull'app ufficiale del club rossonero.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leao. All. Pioli

PRO SESTO (4-2-3-1): Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei, Bismark; Scapuzzi. All. Filippini