Milan, preso il giovane Kalulu dal Lione: mercoledì le visite mediche

Il Milan ha messo le mani sul ventenne terzino destro Pierre Kalulu, sfornato dalle giovanili del Lione: per lui è pronto un contratto quinquennale.

Il continua la programmazione per il futuro seguendo la linea verde. In attesa di conoscere il futuro della panchina, la dirigenza rossonera avrebbe messo a segno il primo colpo a parametro zero.

Come rivelato da 'L'Équipe', il Milan ha messo le mani sul giovanissimo Pierre Kalulu. Si tratta di un terzino destro di vent'anni, sfornato dal vivaio del . Il classe 2000 era seguito anche da altri grandi club in giro per l'Europa, tra i quali il .

Kalulu firmerà con il club rossonero un contratto quinquennale e, secondo quanto raccolto da 'Sky Sport', effettuerà le visite mediche nella giornata di mercoledì, dopo che in un primo momento erano state fissate per lunedì. L'operazione è stata gestita da Massara e Maldini. Il contratto di Kalulu con il Lione scade il 30 giugno.

L'esterno difensivo francese non ha mai giocato con la prima squadra dell'OL, ma soltanto con le giovanili. Fa parte anche della Nazionale Under 20 della . In passato ha giocato anche con l'Under 19 e l'Under 18.