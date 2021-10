Sfida decisiva per definire il cammino in Champions League: Milan-Porto su Amazon Prime Video

La partita tra il Milan di Pioli e il Porto di Conceicao sarà uno spartiacque decisivo: la gara verrà trasmessa su Amazon Prime Video.

La seconda di due sfide decisive, prima delle ultime che chiuderanno il girone di Champions League: persa quella al Do Dragao, il Milan pensa già a quella di ritorno, a San Siro, contro il Porto.

Una gara spartiacque che definirà il percorso europeo dei rossoneri, ancora a caccia della prima vittoria in questa edizione della principale competizione europea per club.

La sfida tra il Milan e il Porto, in programma mercoledì 3 novembre alle ore 18:45, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, e sarà caratterizzata da un ampio prepartita, interventi dei protagonisti e collegamenti da bordocampo. Quindi, dagli approfondimenti post-partita.

Gli utenti già abbonati al servizio Prime di Amazon, che hanno dunque automaticamente a disposizione la piattaforma Prime Video, potranno vedere il match - senza costi aggiuntivi - su tutti i dispositivi che supportano l'app. Ma anche chi non dispone di Amazon Prime potrà vedere gratis Milan.Porto: è possibile infatti creare un account e provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Una volta concluso il mese di prova, l'utente sarà libero di scegliere se pagare l'abbonamento ad Amazon Prime (al costo di 3,99€ al mese o 36€ all'anno) o non farlo.

Clicca sul link per attivare il tuo mese di prova e poter vedere gratis Milan-Porto.

Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva una partita per ogni mercoledì di Champions League (qui l'elenco aggiornato).