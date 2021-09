Milan, Pioli sorride: Kessié e Ibrahimovic recuperati per la Lazio

Il centrocampista ivoriano e l'attaccante svedese hanno smaltito i rispettivi infortuni e saranno in campo nel match tra Milan e Lazio.

Il rientro dalla sosta delle nazionali non è mai cosa semplicissima, soprattutto a inizio stagione, quando i club sono ancora in fase di rodaggio post-estate: il Milan di Stefano Pioli, però, è partito molto bene, vincendo sia contro la Sampdoria che contro il Cagliari.

Proprio dopo la sfida di San Siro, l'allenatore rossonero ha fatto riferimento ai tanti giocatori assenti che sperava di ritrovare presto, nonostante le certezze consegnate dal gurppo.

"Titolari? Faccio fatica a fare delle scelte e ne farò ancora di più perché ci mancano giocatori come Ibra e Kessié".

Su questi, però, Pioli può sorridere: contro la Lazio quasi certamente rientrerà l'ivoriano, che ha smaltito completamente l'infortunio al flessore e, di conseguenza, sarà del match domenica (come, del resto, a Liverpool per l'esordio in Champions League): stessa sorte per lo svedese.

Entrambi dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, con l'attaccante, fermatosi in occasione dell'ultima gara tra Juventus e Milan, lo scorso 9 maggio, che ovviamente non avrà ancora i novanta minuti sulle gambe, ma che anche in virtù della positività al COVID di Olivier Giroud potrebbe tornare titolare.

Buone notizie, insomma, in casa Milan: in attesa di riavere a disposizione lo stesso Giroud e di comprendere meglio la fattibilità di una coppia d'attacco inedita, ma anche stuzzicante.