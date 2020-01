L'altra faccia del Milan: Piatek, Suso e Paquetà aspettano l'offerta giusta per partire

Il Milan in campo è tornato a giocare e a vincere, ma non ci sono solo lati positivi: Paquetà, Suso e Piatek sono rimasti in panchina a guardare.

Solo pensarlo pochi mesi fa sembrava surreale. Eppure il di oggi, quello di Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli, può fare a meno di Suso, Piatek e Paquetà. Tre giocatori che sembravano insostituibili, ma che contro e hanno totalizzato 0 minuti.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Sia i due fantasisti che l’attaccante polacco sono rimasti a guardare nelle ultime due partite di . Hanno iniziato in panchina, dettaglio già strano - tranne che per Paquetà, che quest’anno si è spesso seduto dal 1’, trovando decisamente meno spazio dell’anno scorso.

In estate il Milan sembrava non poter fare a meno di nessuno dei tre: Piatek sembrava l’attaccante perfetto per dimenticare le difficoltà degli ultimi anni, mentre Paquetà aveva avuto un ottimo impatto con il calcio italiano. Suso, invece, era probabilmente il più importante, in assoluto.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il numero 9 polacco valuta offerte dalla e dalla Premier League (ma non il , che ritiene eccessiva la sua valutazione di 35 milioni di euro), mentre per Suso le offerte arrivano dalla : il avrebbe mostrato un forte interesse.

Paquetà invece è sempre nel mirino di Leonardo, che lo ha portato in dal Flamengo e ora vuole strapparlo al Milan per averlo al , ma non ai 35 milioni che chiedono i rossoneri.