Il Milan pensa al giovane Scamacca: può arrivare in estate

Per la prossima stagione, il Milan punta l'ex romanista Gianluca Scamacca: gioca nell'Ascoli in Serie B, ma è di proprietà del Sassuolo.

Per la seconda parte della stagione, il il suo attaccante l'ha preso. E che attaccante: Zlatan Ibrahimovic. Ma il club rossonero è già proiettato per la prossima stagione e ha un nome nuovo in mente: quello di Gianluca Scamacca.

Secondo 'Tuttosport', in estate un'altra punta arriverà certamente. A prescindere da ciò che farà Ibrahimovic, che ha firmato un contratto valido fino al termine del campionato con la possibilità di un rinnovo.

La punta in questione potrebbe essere proprio Scamacca, 21 anni compiuti il 1° gennaio, giocatore dell' ma di proprietà del . Nell'attuale campionato di Serie B, che vede i marchigiani stazionare al dodicesimo posto a -2 dalla zona playoff, ha messo a segno 6 reti in 18 presenze.

Scamacca aveva iniziato la propria carriera nelle giovanili della , volando però giovanissimo al . Un trasferimento non privo di polemiche, trattandosi di un giocatore all'epoca giovanissimo. Poi il Sassuolo, la , l'Ascoli. E soprattutto le esperienze in nazionale.

Al Mondiale Under 20 disputato la scorsa estate con l' , Scamacca si è messo in mostra formando la coppia d'attacco con Pinamonti. Ed è proprio lì che gli addetti al mercato hanno iniziato a monitorarlo con maggiore attenzione. Oggi è nel giro dell'Under 21. E anche il Milan, pensando al futuro, si è messo sulle sue tracce.