Milan, c'è l'offerta per Adli: 5 milioni più bonus al Tolosa

Il Milan fa sul serio per Amine Adli: offerti cinque milioni più bonus al Tolosa, attesa la risposta dei francesi nelle prossime ore.

Il Milan si conferma club attento e sensibile alle giovani promesse: l'ultima finita sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara è Amine Adli.

Classe 2000, ala destra in grado di giocare anche da seconda punta, è reduce da una grande stagione al Tolosa in Ligue 2: otto le reti all'attivo, inutili però per centrare la promozione in massima serie, sfumata dopo lo spareggio col Nantes.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i rossoneri hanno avanzato un'offerta da 5 milioni più bonus al club transalpino che nelle prossime ore darà una risposta definitiva.

Tra poco più di due settimane, Adli entrerà nell'ultimo anno di contratto col Tolosa: potenziale punto a favore del Milan che conta di non svenarsi dal punto di vista economico per aggiudicarselo.