Il Milan presenta la nuova maglia: base nera e tricolore sulle maniche

Due importanti novità per la maglia home 2022/2023 del Milan: il tricolore dello Scudetto si sposta sulle maniche, strisce presenti su una base nera.

E' finita l'attesa per i tifosi del Milan, che ora possono fare conoscenza con la nuova prima maglia che caratterizzerà la stagione 2022/2023, vissuta dai rossoneri in qualità di campioni d'Italia in carica.

Acquista la prima maglia del Milan per la stagione 2022/2023

La società meneghina e il brand PUMA hanno presentato il prodotto in questione e le novità non mancano di certo: come si evince dal comunicato, le iconiche strisce campeggiano su una base nera e la vittoria del campionato è rappresentata non più dallo Scudetto sul petto, ma da un tricolore nella parte conclusiva delle due maniche.

"La base nera incornicia le iconiche strisce rossonere in un'interpretazione progressive dell'identità di AC Milan. La maglia presenta il tricolore italiano sul bordo delle maniche e la scritta 'Sempre Milan' sul retro".

L'obiettivo della nuova maglia è quello di unire le tante generazioni legate tra loro dalla passione per i colori rossoneri.

"La nuova maglia unisce le tante generazioni di rossoneri attraverso il loro comune amore per la squadra, in quanto, da sempre, rappresenta qualcosa di unico. Quella di quest’anno, è una maglia che cattura lo stile e la bellezza di ciò che rende speciale Milano. Dal patrimonio storico alle nuove innovazioni, il Club è simbolo di eccellenza nel mondo del calcio. Milano è un’attitudine che esprime come questa città sia differente: è 'That Milan Touch'".

Le versioni disponibili sul mercato sono due: l'Authentic, ultra-leggera, e la Replica, realizzata in poliestere riciclato al 100%.