Milan, ecco la nuova maglia away: omaggio alla Fondazione benefica

Bianca con dettagli in rosso: il Milan presenta la nuova maglia da trasferta, ricordando l'attività svolta dalla Fondazione benefica sorta nel 2003.

Continuano a spuntare come funghi le nuove maglie delle squadre di Serie A per la stagione 2021/2022: stavolta è il turno del Milan che ha presentato la casacca da trasferta, indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili.

Si tratta di uno stile molto semplice in cui a dominare è il colore bianco, con qualche dettaglio in rosso come il main sponsor, la parte conclusiva delle maniche e un piccolo tratto delle spalle.

Sotto il colletto sul retro della maglia troviamo la scritta 'Fondazione Milan', chiaro omaggio all'ente benefico sorto nel 2003 con l'obiettivo di migliorare l'esistenza di alcune delle realtà più bisognose del mondo.

Inoltre la nuova casacca away è caratterizzata da un pattern all-over ispirato dalle sei città coinvolte in un’iniziativa di beneficenza ('From Milan to the World'), il cui lancio ufficiale è previsto a settembre: New York, Rio de Janeiro, Kolkata, Melbourne, Nairobi e Milano.

Il kt rappresenta l'impatto generato dal Milan da Milano, all'Italia e al mondo. Una società che da sempre riunisce in sé diverse culture, lanciando un solido messaggio di inclusione che da San Siro si propaga attraverso i milioni di tifosi sparsi sul pianeta.