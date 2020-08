Milan, niente raduno per Ibrahimovic: non c'è ancora l'accordo definitivo

Zlatan Ibrahimovic non raggiungerà i compagni domani per il raduno della nuova stagione: non c'è ancora l'accordo tra lo svedese e il Milan.

Si complica la situazione Zlatan Ibrahimovic in casa : dopo le ottime cose mostrate nel finale di stagione lo svedese deve ancora conoscere il proprio futuro e domani non prenderà parte al raduno con il resto del gruppo in vista dell'inizio della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il fuoriclasse svedese non ha infatti raggiunto ancora l'intesa con la società rossonera per quanto riguarda il prolungamento contrattuale. Dunque allo stato attuale Ibra non può considerarsi un giocatore del Diavolo.

In queste ore il Milan sta trattando con l'agente Mino Raiola per cercare di accelerare i tempi e trovare la fumata bianca per quello che la società considera ancora il centravanti di riferimento nella rosa a disposizione di Pioli.

Donnarumma e compagni si ritroveranno nella giornata di domani, lunedì 24, a Milanello, per i test COVID. E a partire dal giorno seguente inizieranno gli allenamenti per preparare la prossima stagione, a partire dai preliminari di . Almeno per il momento, senza Ibrahimovic.