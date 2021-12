Milan-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Napoli

• Data: domenica 19 dicembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La 18ª giornata di Serie A, offre il big match tra Milan e Napoli. Rossoneri e azzurri, dopo la minifuga di inizio campionato, hanno rallentato il passo facendosi acciuffare e scavalcare in testa dall'Inter.

Guarda Milan-Napoli solo su DAZN. Attiva ora

Milan reduce dal pareggio strappato in extremis in casa dell'Udinese grazie al guizzo di Ibrahimovic, Napoli che invece deve rialzarsi in seguito alle 2 sconfitte consecutive interne patite contro Atalanta ed Empoli.

Milan a 39 punti in classifica, Napoli al quarto posto a quota 36 scavalcato anche dall'Atalanta. Nella scorsa stagione, le sfide tra Diavolo e partenopei si sono concluse rispettivamente 3-1 per il Milan a Fuorigrotta ed 1-0 per il Napoli a San Siro.

Tutto su Milan-Napoli: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si gioca domenica 19 dicembre 2021 allo stadio 'San Siro' di Milano: fischio d'inizio della partita previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, o mediante console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. Altra soluzione, è quella che prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.

MILAN-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

La partita tra il Milan ed il Napoli sarà visibile in streaming su DAZN collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, o scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Milan-Napoli sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete seguire Milan-Napoli: dal prepartita alle formazioni ufficiali delle due squadre, fino al racconto delle azioni principali della gara di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Nel Milan Romagnoli sostituirà ancora il lungodegente Kjaer, terzino destro in retroguardia sarà Florenzi (in leggero vantaggio su Kalulu). Tonali-Kessie in mediana, Ibra guiderà l'attacco sostenuto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic.

Anche per il Napoli tanti infortuni: Malcuit pronto in difesa se Mario Rui non dovesse farcela, con Di Lorenzo spostato a sinistra. Anguissa dal primo minuto a centrocampo, ok Zielinski che potrebbe agire come mediano o sulla trequarti, disponibile anche Elmas. Politano e Lozano verso due maglie da titolare.

L'articolo prosegue qui sotto

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti.