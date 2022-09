Milan-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan-Napoli big match della settima giornata di Serie A: formazioni della partita, diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

MILAN-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Napoli

• Data: domenica 18 settembre 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La settima giornata di Serie A offre lo scontro al vertice tra Milan e Napoli. Entrambe appaiate a 14 punti in classifica, rossoneri ed azzurri - seppur siamo ad inizio stagione - daranno vita ad un importante incrocio Scudetto.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

Sia Milan che Napoli, oltre ad essere partite col piede giusto in campionato, hanno trovato soddisfazioni anche nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions: la squadra di Pioli ha battuto 3-1 la Dinamo Zagabria, mentre i partenopei hanno sbancato 'Ibrox' superando 3-0 i Rangers a domicilio.

Tornando alla Serie A, invece, lo scorso weekend il Milan ha vinto 2-1 a Marassi sul campo della Sampdoria, col Napoli che invece si è imposto 1-0 al 'Maradona' in extremis sullo Spezia.

Nella passata stagione, il doppio confronto tra Milan e Napoli ha visto prima gli uomini di Spalletti espugnare San Siro di misura con goal di Elmas il 19 dicembre 2021, così come il Diavolo - lo scorso 6 marzo - ha fatto lo stesso vincendo sempre 0-1 a Fuorigrotta grazie ad una rete di Giroud.

Tutto su Milan-Napoli: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

ORARIO MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si gioca domenica 18 settembre 2022 allo stadio San Siro di Milano: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV

La partita di Serie A tra il Milan ed il Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

MILAN-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Milan-Napoli in diretta streaming, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Milan-Napoli affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Milan e Napoli potrete seguirla anche su GOAL mediante la nostra diretta testuale: il prepartita, le formazioni delle due squadre e il live delle azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

Pioli privo dello squalificato Leao sulla trequarti: pronta una maglia dal primo minuto sia per Saelemaekers che Messias, ma scalpita anche Brahim Diaz. De Ketelaere farà il '10' alle spalle di Giroud, per il resto formazione tipo con Tonali e Bennacer in mediana e la linea a 4 Calabria-Kalulu-Tomori-Theo Hernandez davanti a Maignan.

Nel Napoli dovrebbe essere Raspadori a sostituire Osimhen, con Simeone verso la panchina. Anche in questo caso 11 base, dove Meret sarà protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui ed il trio di centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nel tridente d'attacco, insieme all'ex Sassuolo, Politano e Kvaratskhelia. Ok Lozano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.