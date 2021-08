Il Milan ha scelto Messias: visite mediche ok, ora la firma

Junior Messias passa dal Crotone al Milan sul gong del mercato: prestito oneroso con diritto di riscatto, visite mediche ok, ora la firma.

Il Milan ha trovato il rinforzo sulla trequarti da regalare a Stefano Pioli. È Junior Messias il colpo delle ultime ore di calciomercato dei rossoneri. Nella scorsa notte è andato in scena l'ultimo incontro tra la dirigenza del 'Diavolo' e il Crotone per trovare l'intesa definitiva per il passaggio del calciatore brasiliano.

La fumata bianca è arrivata: secondo quanto riferisce Sky Sport, Milan e Crotone hanno raggiunto l'accordo sulla base del prestito oneroso, al costo di 2.6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato 5.4 più 1 di bonus.

Messias ha svolto le visite mediche con il Milan, ora è il momento di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

Risolto il rebus del trequartista per la società di via Aldo Rossi. Dopo il no di Faivre del Brest, Maldini e Massara hanno virato decisi su Messias e hanno chiuso l'operazione a meno di 24 ore dalla fine del mercato.

" Vedrete cosa farà al Milan Messias. I rossoneri lo hanno voluto fortemente perché credono nel ragazzo e ci crediamo anche noi. Per fare un’operazione del genere crediamo nelle qualità e nelle doti del ragazzo. Speriamo il campo parli " ha dichiarato il presidente del Crotone Gianni Vrenna dopo aver concluso l'operazione.

Junior Messias lascia il Crotone dopo aver collezionato 15 goal e 12 assist in 73 presenze. A 30 anni, compiuti lo scorso primo gennaio, arriva la grande chiamata: è il Milan a puntare sul brasiliano. Poche ore e l'avventura a tinte rossonero del classe 1991 potrà ufficialmente prendere il via.