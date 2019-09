Milan, Maldini svela: "Volevamo comprare Lozano ma ha scelto il Napoli"

Hirving Lozano poteva sbarcare in con una maglia diversa da quella del , una maglia a strisce rossonere. La clamorosa rivelazione di calciomercato arriva direttamente da Paolo Maldini.

L'ex capitano del , oggi direttore dell'area tecnica, intervistato da 'TUDN' ha raccontato di come i rossoneri avessero imbastito una vera e propria trattativa per l'acquisto di Lozano.

"Lo abbiamo osservato, abbiamo pensato di comprarlo. Parlammo col suo agente (Raiola) ma alla fine ci fu un problema riguardante il suo posizionamento in campo . L’anno scorso giocavamo col 4-3-3, modulo perfetto per lui, ma ora giochiamo in un altro modo".

Nonostante questo il Milan ha pensato a Lozano anche recentemente, finché il messicano non ha dato la prefenza alla soluzione Napoli.

"È stata un’opzione per noi per questa stagione, ma lui ha preso la decisione di andare in un altro grande club come il Napoli e il fattore di avere Ancelotti, che è un maestro, lo aiuta a giocare nella sua migliore e naturale posizione".