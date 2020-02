Milan, Leroy Abanda ceduto in prestito al Neuchâtel

Leroy Abanda Mfomo si trasferisce dal Milan al Neuchâtel Xamax FCS in prestito. Quest'anno per lui solo 3 presenze con la Primavera.

Il ha piazzato un'altra cessione, anche con il calciomercato concluso in , visto che in uscita si possono operare affari con dei mercati ancora aperti. Come quello svizzero ad esempio, visto che il giovane della Primavera Abanda è stato ceduto al Neuchâtel Xamax FCS.

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Leroy Abanda Mfomo al Neuchâtel Xamax FCS. Il Club augura a Leroy tutto il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva".

Questo il comunicato del Milan, che saluta l'ex giocatore del , almeno momentaneamente. Leroy Abanda Mfomo in questa stagione non ha trovato però continuità con la maglia della Primavera rossonera: per lui solo due presenze in campionato e una sola in coppa.

Adesso proverà a trovare più fortuna in , in modo da fare esperienza e migliorare la sua tenuta fisica.