Il Milan fa chiarezza per Leão: "Nessuna interruzione nella trattativa per il rinnovo"

Precisazione del Milan in riferimento a un articolo de 'La Gazzetta dello Sport': "Narrazione infondata e lesiva".

Prosegue la trattativa tra il Milan e Rafael Leão per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024, uno degli obiettivi cerchiati in rosso sull'agenda di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il colloquio tra le parti è costante e si lavora per giungere ad un accordo che soddisfi tutti: a tal proposito, la società rossonera ha voluto fare chiarezza con una risposta in riferimento ad un articolo pubblicato da 'La Gazzetta dello Sport', in cui si annunciava la rottura totale del negoziato.

Una versione completamente smentita dal club meneghino con questa nota pubblicata via social.

" In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: 'Leão Milan rottura totale', AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione".

Nessun segnale di cedimento all'interno dei discorsi che, salvo sorprese, dovrebbero portare ad una nuova firma dell'attaccante portoghese, scongiurando così le sirene inglesi della Premier League.