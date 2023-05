L'1-0 di Milan-Lazio era da annullare? "Il goal di Bennacer nasce da un'irregolarità"

Luca Marelli sul vantaggio del Milan di Bennacer: "Al momento della rimessa di Provedel, Giroud si trova col piede sulla linea dell'area".

Il Milan, battendo la Lazio, ha colto 3 punti pesantissimi nella corsa alla qualificazione Champions. Grazie ad Ismael Bennacer e Theo Hernandez, i rossoneri hanno superato per 2-0 la squadra di Sarri e si preparano al derby europeo di mercoledì con l'Inter col morale alle stelle.

A sollevare dubbi sul vantaggio del Diavolo, arriva però la lettura fornita da Luca Marelli: l'ex arbitro, oggi opinionista di DAZN, ha focalizzato l'attenzione sull'1-0 di Bennacer.

Analizzando e rivedendo il goal, Marelli ha fornito la propria interpretazione.

"Nasce da un'irregolarità. Giroud, al momento della rimessa in gioco di Provedel, si trova con il piede sulla linea dell'area di rigore: la linea ne fa parte".

Come spiegato da Marelli, inoltre, il VAR non aveva la facoltà per poter intervenire.

"L'attacking possession phase inizia dopo con il recupero della palla da parte di Bennacer. Questa rete poteva essere annullata solo dall'assistente".

Una situazione difficilissima da interpretare per il direttore di gara che per gli assistenti, in cui ad ogni modo l'attaccante francese sembra toccare la linea solo dopo che Provedel ha calciato la sfera.

In tal caso la dinamica non interferirebbe con la regola FIGC numero 16 comma 1, secondo cui "I calciatori avversari devono restare fuori dall’area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco".

Goal regolare o non valido? Tutto molto complicato ed al limite, è giusto ribadirlo.