Il Milan lavora al centrocampo del futuro: monitorata la situazione di Danilo del Palmeiras

Il club rossonero interessato al brasiliano classe 2001, già cercato da Watford e Marsiglia: in programma contatti con l'entourage.

Il Milan lavora al futuro e monitora la situazione di uno dei centrocampisti più promettenti del Brasile: il club rossonero, stando a quanto appreso da GOAL, è interessato a Danilo, mediano del Palmeiras.

Le condizioni che legano il centrocampista classe 2001 al club brasiliano sono parecchio particolari, però: Danilo ha un contratto fino al 2026 con il Palmeiras e una clausola di 100 milioni di euro nei confronti dei club stranieri.

Per adesso, comunque, non vi è alcun tipo di trattativa, ma il Milan avrebbe in programma alcuni incontri con l'entourage del giocatore per capir meglio la situazione.

Da casa Palmeiras, d'altro canto, sembrano intenzionati a trattenere il centrocampista, facendolo crescere e facendo aumentare il valore, tanto che sono stati respinti i corteggiamenti di Watford (da 15 milioni) e Marsiglia.

In questo anno solare 27 presenze, 6 goal e 2 assist per Danilo con il Palmeiras, con la convocazione in Nazionale brasiliana a cui, però, non è seguito il debutto. Il Milan sta alla finestra e monitora.