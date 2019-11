Milan-Juventus Femminile 2-2: Pari spettacolo, Vitale salva le rossonere

Un goal di Vitale all'ultimo respiro consente al Milan di pareggiare per 2-2 con la Juventus. Bianconere sempre prime nella Serie A Femminile.

La resta in testa alla classifica della Femminile ma non più a punteggio pieno: il riesce a fermare le ragazze di Rita Guarino, perdendo però l'opportunità di scavalcarle in vetta. Sedici punti per le campionesse d' in carica, quattordici per le rossonere.

La protagonista delle battute iniziali è Giacinti: dopo venti secondi obbliga Giuliani al grande intervento, poi colpisce la traversa con un gran tiro da fuori. Le bianconere si assestano col passare dei minuti e sfiorano il goal con Aluko che spreca una grande occasione davanti a Korenciova.

Al minuto 20 il vantaggio juventino: Cernoia va al cross basso dalla sinistra, Fusetti fa autorete nel tentativo di anticipare la ben appostata Rosucci. Le condizioni pessime del terreno del 'Brianteo' non favoriscono lo spettacolo e le giocate di qualità, condizionate dalle pozzanghere che rallentano il pallone in diversi punti del campo.

Il pari del Milan arriva ad inizio secondo tempo: lancio lungo di Hovland per la testa di Heroum che fa da sponda per Conc, glaciale nel battere Giuliani. Cernoia ha sul sinistro la palla del sorpasso: il suo è un rigore in movimento che fa la barba al palo.

Va molto meglio alla subentrata Staskova: pallone delizioso di Cernoia, Tucceri Cimini buca l'intervento e permette alla ceca di festeggiare la rete con un diagonale perfetto. Proprio quando tutto sembra finito, ecco la torsione vincente di Vitale che fa felice Ganz e lascia l'amaro in bocca alla Juventus.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS FEMMINILE 2-2

Marcatrici: 20' aut. Fusetti (J), 50' Conc (M), 81' Staskova (J), 93' Vitale (M)

MILAN (4-3-3): Korenciova; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini; Heroum (85' Zigic), Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti, Andrade (68' Salvatori Rinaldi). All. Ganz

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Galli, Rosucci (66' Caruso); Cernoia, Girelli, Aluko (46' Staskova). All. Guarino

Arbitro: Andrea Ancora

Ammonite: Tucceri Cimini (M), Vitale (M), Galli (J)

Espulse: nessuna