Milan-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Grande classico a San Siro dove il Milan ospita la Juventus nella nona giornata di Serie A: formazioni della partita, diretta tv e streaming.

MILAN-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Juventus

• Data: sabato 8 ottobre 2022

• Orario: 18.00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il big match della nona giornata di Serie A si gioca sabato pomeriggio a 'San Siro' dove il Milan, attualmente quarto in classifica, ospita una Juventus che cerca conferme dopo la vittoria casalinga contro il Bologna.

I rossoneri hanno fin qui raccolto 17 punti frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, arrivata in casa contro il super Napoli di Spalletti.

La Juventus invece è ferma a tredici punti e ha vinto solo tre partite di campionato sulle otto giocate, tutte in casa. In trasferta infatti ha collezionato solo due pareggi e una sconfitta (contro il Monza).

Il bilancio complessivo tra le due squadre è di 221 precedenti con 87 vittorie bianconere, 71 pareggi e 63 successi del Milan. Nella scorsa stagione entrambi gli incroci in campionato sono finiti in parità: 1-1 allo 'Stadium' e 0-0 a 'San Siro'.

Tanti i grandi assenti della sfida, tra cui spiccano Zlatan Ibrahimovic e Angel Di Maria. L'argentino deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo il rosso diretto rimediato contro il Monza per una gomitata a Izzo.

Tutto su Milan-Juventus: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

ORARIO MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus si gioca sabato 8 ottobre 2022 allo stadio San Siro di Milano: calcio d'inizio previsto alle ore 18.00.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS IN TV

La partita di Serie A tra il Milan e Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

MILAN-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Milan-Juventus in diretta streaming, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Milan-Juventus è affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin e gli interventi da bordo campo di Federica Zille e Davide Bernardi.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Milan e Juventus potrete seguirla anche su GOAL mediante la nostra diretta testuale: il prepartita, le formazioni delle due squadre e il live delle azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Emergenza infortuni per Pioli che deve fare a meno di Maignan, Calabria, Florenzi, Kjaer e Saelemaekers oltre ovviamente a Ibrahimovic. In porta conferma quindi per Tatarusanu, in dubbio Theo Hernandez sulla sinistra mentre a destra toccherà a Dest con Kalulu e Tomori centrali di difesa. In mezzo al campo i titolarissimi Tonali e Bennacer. Giroud unica punta, alle sue spalle Krunic, Brahim Diaz e Rafa Leao.

Allegri potrebbe andare con il 3-5-2. Paredes a centrocampo al posto di Locatelli. Davanti a Szczesny quindi difesa composta da Danilo, Bonucci e Bremer. Cuadrado esterno destro, Kostic dall'altra parte, McKennie e Rabiot in mezzo al campo. Davanti sarà Milik a fare coppia con Vlahovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.