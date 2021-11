LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Luci di nuovo accese a 'San Siro' dove si gioca una delle gare, se non la gara, più attese dell'anno. Milan contro Inter, ovvero il Derby della Madonnina che potrebbe dire moltissimo sul futuro delle due squadre in campionato.

In caso di vittoria infatti i rossoneri spedirebbero i cugini addirittura a -10, un distacco decisamente importante seppure alla dodicesima giornata. L'Inter invece con un successo nel derby si riporterebbe a -4 dal Milan rientrando in piena corsa scudetto.

Nel Milan, la novità è Rade Krunic sulla trequarti. Il centrocampista bosniaco vince il ballottaggio con Saelemaekers e completerà il trio con Brahim Diaz e Leao alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. In mezzo al campo confermati Kessie e Tonali, mentre nella linea a quattro davanti a Tatarusanu c'è il recuperato Ballo-Touré al posto dello squalificato Theo Hernandez. Panchina per Ante Rebic e Alessandro FLorenzi.

Simone Inzaghi sceglie il grande ex Hakan Calhanoglu e non Arturo Vidal. Sarà il turco a completare il centrocampo con Brozovic e Barella. Sulle corsie esterne agiranno Darmian e Perisic, con Dumfries e Dimarco che si accomodano in panchina. Nessuna novità in difesa, con Skriniar, de Vrij e Bastoni che formano il trio davanti a capitan Samir Handanovic. In avanti tocca ancora una volta alla coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.