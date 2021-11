Inzaghi analizza il Derby: "Milan in testa con merito: noi in ritardo, ma c'è tempo"

L'Inter passa in vantaggio con Hakan Calhanoglu, quindi il pari con l'autorete di De Vrij e il rigore sbagliato da Lautaro Martinez: tutto in un Derby di Milano, quello col Milan, che passerà alla storia.

Ci sono, comunque, ottimi spunti da cui ripartire per la formazione nerazzurra, che per alcuni tratti della partita è stata anche padrona del gioco.

Simone Inzaghi, al termine del match, ai microfoni di DAZN ha analizzato la prova dei suoi.

"Bicchiere mezzo vuoto: abbiamo creato tantissime situazioni, abbiamo sbagliato un rigore. Per le occasioni create meritavamo di più, però abbiamo affrontato un'ottima squadra che è in testa al campionato con merito. Noi siamo in ritardo, ma c'è tempo: prestazioni del genere ci danno consapevolezza".