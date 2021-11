Milan-Inter: goal di Tomori o autogoal di De Vrij?

Derby di Milano bellissimo a San Siro, con Milan e Inter che si sfidano senza esclusione di colpi e con il massimo dell'impegno per una gara che vale un pezzo di stagione.

Dopo il vantaggio momentaneo firmato da Hakan Calhanoglu su rigore, i rossoneri sono riusciti a pareggiare sugli sviluppi di un calcio piazzato.

San Siro esplode: esulta soprattutto Fikayo Tomori, che corre a braccia aperte e viene abbracciato dai compagni. Ma è davvero suo il goal?

PAREGGIO MILAN: L'EPISODIO DEL GOAL

Calcio di punizione battuto da Sandro Tonali: Tomori salta insieme a De Vrij e il pallone finisce in rete, con la festa dei giocatori di Stefano Pioli per il pareggio conquistato dopo pochi minuti.

PAREGGIO MILAN: LE IMMAGINI

Dopo aver dato per scontato l'autore del goal, però, le immagini del replay chiariscono la dinamica: la palla di Sandro Tonali non è stata toccata da Tomori, ma colpita pienamente di testa da Stefan De Vrij che spiazza Handanovic e permette al Milan di pareggiare. La rete, quindi, in realtà è un autogoal.