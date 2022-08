Milan, sospiro di sollievo per Tonali: escluse lesioni muscolotendinee

Gli esami a cui si è sottoposto Sandro Tonali hanno escluso lesioni muscolotendinee: l'ex Brescia sarà valutato giorno per giorno.

Aveva fatto tremare i tifosi del Milan dirigendosi, senza voltarsi, verso gli spogliatoi in piena amichevole in quel del 'Menti' di Vicenza: l'infortunio all'inguine di Sandro Tonali era la nota stonata del 6-1 rifilato dai rossoneri ai veneti, e grande era l'attesa per l'esito degli esami medici.

Il Milan fa sapere che i test a cui si è sottoposto il centrocampista classe 2000 hanno escluso lesioni a muscoli e tendini: le condizioni del giocatore saranno dunque monitorate giorno dopo giorno, in vista dell'esordio in campionato di sabato pomeriggio.

Per il Milan, infatti, ci sarà l'ostacolo Udinese a San Siro nella prima giornata di Serie A, appuntamento per il quale Tonali resta in forte dubbio: da oggi, con un po' di ottimismo in più.

Pioli potrebbe comunque decidere di risparmiare Tonali per non correre inutili rischi, affidandosi così a Krunic dal primo minuto: d'altronde era stato proprio il bosniaco, in fretta e furia, a sostituirlo a Vicenza nei due di centrocampo davanti alla difesa.

Nelle prossime ore ne capiremo sicuramente di più: di sicuro c'è che, l'atmosfera attorno alle condizioni di Tonali, non è negativa come poteva apparire in un primo momento.