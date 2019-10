Milan, infortunio per Bonaventura: risentimento ai flessori

Altro stop per Giacomo Bonaventura, non convocato per Milan-Lecce: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Non c'è pace per Giacomo Bonaventura: dopo aver subìto, a novembre 2018, un'operazione alla cartilagine del ginocchio, si è fermato nuovamente anche se in maniera molto meno grave.

Il centrocampista del ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che non gli consentirà di affrontare il in campionato, gara per la quale non è stato convocato dal nuovo tecnico Stefano Pioli.

La prossima settimana Bonaventura si sottoporrà ad una risonanza che farà luce sull'evolversi dell'infortunio ed, eventualmente, sui tempi di recupero che precederanno il ritorno sul terreno di gioco.

Bonaventura ha fin qui collezionato due presenze stagionali: una contro il da subentrato e un'altra al 'Ferraris' con il da titolare, prima di essere sostituito nel finale da Conti.