Milan, incontro per il rinnovo di Leao: trattativa complicata e futuro in bilico per il portoghese

Meeting interlocutorio tra il club rossonero e l'avvocato del portoghese: serviranno nuovi incontri, ma la trattativa si preannuncia complicata.

Tra le priorità del Milan in chiave futuro c'è ovviamente la ferma intenzione di blindare in rossonero Rafael Leao.

Il club campione d'Italia in carica, infatti, ha avviato le manovre finalizzate al rinnovo di contratto del classe 1999, attualmente legato alla causa milanista sino al 30 giugno 2024.

Come riportato da 'Sky', nella giornata di martedì si è svolto un primo incontro tra le parti il cui esito si può definire interlocutorio: da un lato il board rossonero capitanato da Paolo Maldini e da Frederic Massara, dall'altro l'entourage del numero 17 milanista, premiato al Gran Galà del calcio come miglior giocatore del campionato 2021/22, rappresentato dall'avvocato del calciatore e da un suo collaboratore. Assente, invece, il padre di Leao.

Come detto, il faccia a faccia odierno avvenuto tra le mura di Casa Milan non ha registrato sensibili ed importanti passi avanti, e rischia di passare agli archivi soltanto come il primo di una lunga serie di incontri.

Nonostante l'assoluta volontà del Milan di trattenere l'attaccante lusitano - a sua volta felice in rossonero - la strada che conduce verso il prolungamento si preannuncia tortuosa e complicata. Il che presuppone la necessità di ulteriori incontri nelle prossime settimane che saranno determinanti per sbloccare la situazione.

Il Milan non vuole perdere il giocatore più rappresentativo di questo nuovo corso vincente, ma la trattativa non sarà affatto semplice, come sottolineato da 'Sky': le richieste di Leao sono alte e il calciatore dovrà versare un risarcimento da 16.5 milioni allo Sporting a causa delle irregolarità commesse nel trasferimento dal club di Lisbona al Lille nel 2018.

Un altro nodo intricatissimo di una vicenda già di per sé molto ingarbugliata. E sullo sfondo le grandi d'Europa - tra cui il Chelsea - monitorano con grande attenzione sviluppi e possibili scenari che potrebbero ridisegnare il futuro del quattordicesimo classificato al Pallone d'Oro.