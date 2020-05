Milan in stile Rangnick: non solo Szoboszlai, idea Jovic

Non soltanto l'ungherese del Salisburgo tra gli obiettivi dei rossoneri per l'estate: interessa anche l'attaccante del Real Madrid.

Il futuro del è ancora un punto di domanda, sempre legato al nome di Ralf Rangnick. Il manager tedesco non ha ancora un accordo coi rossoneri, ma il suo nome gravita intorno all'ambiente. E, inevitabilmente, potrebbe condizionarne le mosse anche in questi giorni.

Secondo 'Tuttosport', infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino due giocatori che incassano l'approvazione dell'ex tecnico e direttore sportivo del : Dominik Szoboszlai e Luka Jovic.

L'interesse per l'ungherese del non è una novità, visto che già negli scorsi giorni lo stesso classe 2000 ha ammesso che qualcosa c'è. Allo stesso tempo però ha anche riconosciuto che non c'è soltanto il Milan sulle sue tracce. Ecco perché i rossoneri potrebbero accelerare.

Neanche il nome del serbo è nuovo in casa Milan. Già a fine 2019 si era pensato a lui come alternativa ad Ibrahimovic, complici le difficoltà di ambientamento che il giocatore ha riscontrato al , dove è arriivatto in estate dopo aver lasciato l' .

La situazione dell'attacco rossonero ad ora non permette di trarre conclusioni, ma il nome di Jovic è sulla lista di Gazidis. Anche se il Real Madrid potrebbbe tenerselo ancora per un anno, dandogli un'altra occasione dopo le delusioni di quest'anno.

Riflessioni in corso, ma il Milan di Rangnick potrebbe partire da altri colpi giovani. E magari, visto che l'esperimento Theo Hernandez sta dando grandi risultati, altri 'scarti' del Real Madrid.