Milan, il piano per Ibrahimovic: Kessié, Borini e Rodriguez via per fare cassa

Il grande obiettivo del Milan per gennaio è Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri preparano il tesoretto per fare cassa a gennaio: tre i possibili partenti.

Il commissioner della ha lanciato la suggestione: Zlatan Ibrahimovic verso il ? Ora anche i rossoneri ci pensano, perché ieri lo svedese ha ufficialmente lasciato i Galaxy ed è alla ricerca di una nuova sfida, probabilmente in Europa. Ecco perché, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, in casa Milan si riflette su come fare cassa per potersi permettere con più leggerezza lo stipendio dello svedese. Gli indiziati a partire sarebbero tre.

Il più chiacchierato già da tempo è Franck Kessié, che ha ricevuto offerte dal e da diversi club inglesi. Nelle scorse settimane si è fatto anche il nome del Wolverhampton. Il costo del cartellino dell’Ivoriano secondo il Milan sarebbe di 35 milioni di euro: l’esclusione di Pioli per la sfida contro la fa propendere per un addio, anche perché alcuni episodi di razzismo avrebbero rafforzato la sua voglia di cambiare aria.

Altro partente che l’ la conosce bene è Fabio Borini, che ha giocato con e Sunderland e potrebbe permettere al Milan di risparmiare circa 10 milioni. È stato titolare con Giampaolo a inizio stagione prima di perdere posto nelle gerarchia.

Il terzo con le valigie in mano potrebbe essere Ricardo Rodriguez, chiuso da Theo Hernandez, una delle poche note liete del Milan di questo inizio di stagione. Lo svizzero è stato citato come possibile alternativa sul centro-sinistra della difesa a tre, ma per ora Pioli non ha ancora esplorato questa situazione.

Il ‘Corriere dello Sport’ parla per lo svizzero di una possibile destinazione in , da cui è arrivato al Milan. L’ex avrebbe anche degli estimatori in Inghilterra. Anche la sua cessione può essere fondamentale in chiave Ibra: il piano del Milan parte dalle cessioni.