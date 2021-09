Ibrahimovic salta Liverpool-Milan, Pioli: "Ha un'infiammazione al tendine d'Achille"

Lo svedese ha riportato un problema al tendine d'Achille: non sarà disponibile per la gara del Milan contro il Liverpool.

Il ritorno in campo contro la Lazio e il goal a San Siro, davanti ai suoi tifosi: a poche ore dalla prima gara di Champions League del Milan, contro il Liverpool ad Anfield, brutte notizie per il club rossonero.

Zlatan Ibrahimovic non sarà presente domani sera. Secondo le ricostruzioni, lo svedese ha riportato una sofferenza al tendine d'Achille.

Di conseguenza, Stefano Pioli non potrà contare su di lui per la gara d'esordio della sua squadra in Champions League, come ha spiegato alla vigilia.

"Innanzitutto Zlatan sarebbe sceso in campo dal primo minuto, ma un'infiammazione dopo quattro mesi di stop ci può stare. Inutile prendersi rischi, perché domani è importante, ma ci sono anche altre partite. Io sto pensando a un Milan con Zlatan: è quello che voglio io, che vuole lui e che vogliono i suoi compagni".

Sicuro, Pioli ha messo fine alle polemiche sull'età dello svedese, spiegando che il Milan ha comunque delle alternative a disposizione.