Milan senza Ibrahimovic col Genoa: Leão titolare, Mandzukic a gara in corso

Il Milan affronterà il Genoa senza lo squalificato Ibrahimovic: Leão sostituirà lo svedese, Mandzukic si candida per subentrare a gara in corso.

"Critica irrispettosa": con queste due semplici parole il Giudice Sportivo ha giustificato il turno di squalifica comminato a Zlatan Ibrahimovic, espulso dall'arbitro Maresca nella ripresa di Parma-Milan.

Il fischietto napoletano non ha gradito qualche parola di troppo proferita dallo svedese che, a questo punto, non potrà prendere parte all'impegno casalingo contro il Genoa di domenica alle ore 12:30.

Pioli dovrà dunque affidarsi ad un altro interprete nel ruolo di terminale offensivo del 4-2-3-1: in quella posizione giocherà Rafael Leão, peraltro a segno al 'Tardini' con la rete del definitivo 1-3 in contropiede.

Il portoghese non ha problemi a superare la debole concorrenza di Mario Mandzukic, tornato finalmente a disposizione dopo un lungo guaio fisico: a Parma il croato si è seduto in panchina e nel prossimo incontro farà lo stesso, per poi magari racimolare qualche minuto in corso d'opera.

Il periodo di inattività dell'ex Juventus è un fattore da non sottovalutare: il Milan si gioca parecchio in queste settimane e Pioli punterà sulle certezze per evitare di correre inutili rischi.

Ante Rebic, invece, si posizionerà sull'out mancino della trequarti per non pestare i piedi a Leão, con il quale dovrà instaurare un dialogo proficuo in termini di occasioni create (e goal, ovviamente).