Il Milan e Giroud ancora insieme: accordo per il rinnovo fino al 2024

Nell'incontro di oggi è arrivata la fumata bianca tra le parti: accordo raggiungo fino al 2024, la firma sul contratto è attesa entro il 10 aprile.

Il matrimonio tra il Milan e Olivier Giroud è destinato a proseguire. Le parti hanno raggiunto nella giornata di oggi un accordo verbale per prolungare l’accordo in scadenza tra esattamente tre mesi, il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, dopo il summit andato in scena nella giornata di oggi tra gli agenti del francese, Michael Manuello e l'intermediario Vincenzo Morabito, e la dirigenza rossonera Giroud ha l’ok alla proposta migliorativa presentata oggi dal Milan.

Le parti hanno quindi raggiunto l’intesa per 3,8 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno 2024. Un anno di contratto in più, dunque, per l’attaccante francese, che nei prossimi giorni metterà la firma sul nuovo accordo.

Giroud e il Milan vogliono mettere tutto nero su bianco prima della gara d’andata di Champions League contro il Napoli a San Siro: l'appuntamento a Casa Milan è previsto per la prossima settimana, o al massimo per lunedì 10 aprile.