Il Milan può riabbracciare Giroud dopo il Covid-19: il francese è tornato negativo

Olivier Giroud è di nuovo negativo al Covid-19: messa alle spalle la positività che l'aveva colpito otto giorni fa.

Sono passati otto giorni da quando il Milan ha annunciato la positività al Covid-19 di Olivier Giroud: per il francese si temeva uno stop abbastanza corposo, ma invece non sarà così.

La società rossonera ha infatti comunicato l'avvenuta negativizzazione dell'ex Chelsea, sottoposto ad isolamento fiduciario in attesa della guarigione.

"AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva".

Qualora gli esami medici dovessero dare un esito confortante, Giroud tornerebbe ad allenarsi assieme ai compagni: molto improbabile, però, che sia in campo contro la Lazio nel prossimo match di campionato, per il quale Rebic sembra essere in vantaggio sull'altro rientrante Ibrahimovic per il posto al centro dell'attacco.

Il ritorno in campo di Giroud potrebbe avvenire mercoledì ad 'Anfield' contro il Liverpool o, al più tardi, per l'altra super sfida in programma sul campo della Juventus quattro giorni dopo.